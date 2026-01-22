13:23
Происшествия

В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался

В Узгенском районе Ошской области полуторамесячный мальчик умер после того, как ему сделали насечки на спине. Информацию об этом 24.kg подтвердили в территориальной больнице.

По словам медиков, ребенка госпитализировали в ночь на 21 января в крайне тяжелом состоянии с постгеморрагическим шоком и кровотечением.

«Родители водили мальчика к народным целителям и делали насечки на спине. Гемоглобин у него был 45 при норме 110-120. К сожалению, мы не смогли спасти малыша. Неизвестно, сколько дней ему делали насечки, экстренное извещение о случившемся мы сразу передали в РОВД», — рассказали в больнице.
