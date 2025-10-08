В Кыргызстане с начала года зафиксировано пять детских смертей от кори. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель директора по вопросам охраны здоровья матери и ребенка Центра семейной медицины № 12 Айгерим Урматбекова.

По ее словам, сейчас наблюдается вспышка кори, в связи с чем медики активизировали вакцинацию против этого инфекционного заболевания.

Айгерим Урматбекова призывает родителей привить детей от кори по месту жительства.

Напомним, за 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 8,8 тысячи случаев кори.

Причина высокой заболеваемости — низкий уровень вакцинации. Анализ показал, что 94 процента заболевших не были привиты, в том числе из-за отказов родителей, медицинского отвода и недостижения возраста.

Минздрав призывает родителей и всех граждан не откладывать вакцинацию. Прививки от кори входят в национальный календарь и доступны во всех учреждениях здравоохранения. Это бесплатно.