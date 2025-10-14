Почти 9 тысяч случаев кори зарегистрировано с начала 2025 года в Кыргызстане

По итогам девяти месяцев 2025 года, в Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.
По его данным, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в начале года, благодаря проведенным мерам и активной иммунизационной кампании, в последние месяцы отмечается выраженное улучшение эпидемиологической обстановки.
Наибольшее снижение заболеваемости наблюдалось в сентябре — количество случаев снизилось в 2–3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отсутствие новых случаев кори в октябре свидетельствует о положительной динамике и эффективности проводимых профилактических мероприятий.
Основными причинами отсутствия вакцинации стали отказ от прививок (43 процента) и непривитость по возрасту (31 процент) преимущественно среди детей до одного года.
При этом около 75 процентов всех случаев зарегистрировано среди детей в возрасте до девяти лет. Самый высокий показатель заболеваемости отмечен среди детей до одного года, что подчеркивает необходимость защиты самых младших групп населения через своевременную вакцинацию.
Вакцинация остается самым надежным и эффективным способом защиты от кори и предотвращения повторных вспышек заболевания.
Ранее сообщалось, что в 2025-м в КР зафиксировано десять летальных случаев от кори.