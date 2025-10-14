18:38
Почти 9 тысяч случаев кори зарегистрировано с начала 2025 года в Кыргызстане

По итогам девяти месяцев 2025 года, в Кыргызстане отмечается снижение заболеваемости корью. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в начале года, благодаря проведенным мерам и активной иммунизационной кампании, в последние месяцы отмечается выраженное улучшение эпидемиологической обстановки.

За девять месяцев 2025-го в республике зарегистрировано 8 тысяч 949 подтвержденных случаев кори, что значительно ниже показателя аналогичного периода 2024-го (13,4 тысячи).

Наибольшее снижение заболеваемости наблюдалось в сентябре — количество случаев снизилось в 2–3 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Отсутствие новых случаев кори в октябре свидетельствует о положительной динамике и эффективности проводимых профилактических мероприятий.

Подавляющее большинство заболевших — 94 процента (8 тысяч 390 человек) — не имели прививок против кори.

Основными причинами отсутствия вакцинации стали отказ от прививок (43 процента) и непривитость по возрасту (31 процент) преимущественно среди детей до одного года.

При этом около 75 процентов всех случаев зарегистрировано среди детей в возрасте до девяти лет. Самый высокий показатель заболеваемости отмечен среди детей до одного года, что подчеркивает необходимость защиты самых младших групп населения через своевременную вакцинацию.

Республиканский центр иммунопрофилактики призывает всех родителей, чьи дети пропустили плановую вакцинацию, незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение.

Вакцинация остается самым надежным и эффективным способом защиты от кори и предотвращения повторных вспышек заболевания.

Ранее сообщалось, что в 2025-м в КР зафиксировано десять летальных случаев от кори.
