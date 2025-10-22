Врачей НИИ хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) обвинили в халатности.

По словам Мээржан Кадиралиевой, из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиков скончалась ее четырехлетняя дочь.

«Она госпитализирована в Республиканский диагностический центр 10 октября 2025 года для операции на сердце. После обследований врач подтвердила нормальное состояние ребенка и отсутствие противопоказаний к операции. Операцию провели 16 октября, она прошла успешно, но позже состояние дочки резко ухудшилось, у нее наблюдались падение давления и три остановки сердца. Несмотря на это, врачи не приняли своевременных мер для выявления причины осложнений, эхокардиографию (ЭХО) не провели вовремя, а объясняли происходящее «реакцией на наркоз» и остальные препараты. Ночью 17 октября моя дочь скончалась от остановки сердца. Мы до сих пор не получили заключение, из-за чего умер ребенок», — написала она в Threads.

Мээржан Кадиралиева обратилась к президенту и главе ГКНБ с просьбой провести объективное расследование.

Директор НИИХСиТО Самидин Шабыралиев прокомментировал случившееся. По его словам, операция прошла успешно, технических проблем не было, однако внезапно давление начало падать, произошла кратковременная остановка сердца.

«Врачи сразу провели массаж, состояние в последующем стабилизировалось. Пациентку перевели в реанимацию, однако состояние начало ухудшаться. Ночью вызывали эхокардиографиста, левый и правый желудочки плохо сокращались. Есть такое понятие «синдром разбитого сердца» — это внезапное нарушение функции сердечной мышцы, причиной может быть стресс. При сильном стрессе выделяется много адреналина, который разрушает миокард. Из-за этого падает функция правого и левого желудочков и наступает смерть», — сказал Самидин Шабыралиев.

Он добавил, что комиссию Минздрав пока не создавал.

«Любая операция имеет риски. Мы останавливаем сердце, устраняем порок, а потом заново запускаем сердце. Искусственное кровообращение — большой стресс для организма, большой риск для любого хирургического вмешательства», — отметил директор НИИХСиТО.

Напомним, 11 февраля примерно в 21.00 в НИИХСиТО произошел пожар, в результате чего погибли два ребенка. По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности» УК КР.

Отделения временно разместили в зданиях Республиканского диагностического центра и Национального госпиталя.