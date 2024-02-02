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Происшествия

Авария на ТЭЦ Бишкека. Температура подачи тепла держится от 31 до 44 градусов

На 18:15 на подающем трубопроводе на выходе с ТЭЦ температура держится в пределах от 31 до 44 градусов. Об этом сообщает ОАО «Электрические станции» — Бишкектеплосеть. 

По данным ведомства, из-за повышения давления все насосы включены в работу. Продолжается подключение отопления.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285810/
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