В Москве произошла очередная массовая драка с участием кыргызстанцев

В центре Москвы произошла очередная массовая драка, после которой 49 человек были доставлены в полицию. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что стычка произошла на улице Бауманской. По словам очевидцев, драку устроили несколько человек, которым удалось скрыться до приезда полиции. А прибывшие на место сотрудники задерживали тех, кто оказался в эпицентре инцидента.

На 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях («Мелкое хулиганство»). По этой статье им грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу. Информация о пострадавших не поступала. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в МВД.

Известно, что среди участников драки были граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему в городе проводят жесткие рейды в отношении мигрантов из ближнего зарубежья, в том числе стран Центральной Азии.