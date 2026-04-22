12:03
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке и Оше при поддержке ICMPD хотят открыть миграционно-ресурсные центры

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев в рамках участия в 26-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми в Вене встретился с генеральным директором Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Сюзанной Рааб. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в ходе встречи была подчеркнута высокая значимость сотрудничества Кыргызской Республики с ICMPD, который рассматривается как ключевой партнер в продвижении эффективной, сбалансированной и ориентированной на права человека миграционной политики.

Кыргызская сторона подтвердила приверженность участию в Пражском и Будапештском процессах, а также инициативе БОМКА и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по вопросам реализации миграционной политики, укрепления институционального потенциала и защиты прав трудовых мигрантов.

Отдельное внимание было уделено поддержке ICMPD в создании миграционно-ресурсного центра в городе Оше и продвижению аналогичной инициативы в Бишкеке. Стороны также обсудили развитие практических тренингов и расширение участия международных экспертов в образовательных программах по миграции и противодействию торговле людьми.

Медербек Алиев проинформировал о прогрессе инициативы по открытию офиса ICMPD на территории Кыргызской Республики, подчеркнув готовность страны выступить надежной региональной платформой для деятельности центра.

По завершении переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства, включая развитие миграционной инфраструктуры, образовательных программ и диаспоральных инициатив.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371410/
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Самые работоспособные. В Бишкеке помогают мигрантам, вернувшимся из-за рубежа
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Права мигрантов и барьеры. О чем говорили в Жогорку Кенеше с послом России
Вице-спикер уверен: институт присяжных заседателей в КР будет работать успешно
В 2026 году в Средиземном море погибли уже около тысячи мигрантов
Перевели $110 тысяч. Граждане КР хотели работать в Англии, а попали к мошенникам
В Кыргызстане 150 частных агентств трудоустраивают граждан в 26 стран
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств
Частные компании трудоустроили за рубежом за год около 20 тысяч кыргызстанцев
Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
22 апреля, среда
12:00
Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тысяч в Кыргызстане Неписаный аукцион. Почему бараны арашан стоят $500 тыся...
11:50
Предприятия Российской Федерации выразили интерес к развитию ягодной отрасли КР
11:47
В ЖК призывают открыть центры подготовки к ОРТ в регионах Кыргызстана
11:41
В Бишкеке и Оше при поддержке ICMPD хотят открыть миграционно-ресурсные центры
11:38
Нардеп просит кабмин решить вопрос с реализацией проекта «Технополис» в Сокулуке