В Бишкеке и Оше при поддержке ICMPD хотят открыть миграционно-ресурсные центры

Первый заместитель торага Жогорку Кенеша Медербек Алиев в рамках участия в 26-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми в Вене встретился с генеральным директором Международного центра развития миграционной политики (ICMPD) Сюзанной Рааб. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, в ходе встречи была подчеркнута высокая значимость сотрудничества Кыргызской Республики с ICMPD, который рассматривается как ключевой партнер в продвижении эффективной, сбалансированной и ориентированной на права человека миграционной политики.

Кыргызская сторона подтвердила приверженность участию в Пражском и Будапештском процессах, а также инициативе БОМКА и выразила заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия по вопросам реализации миграционной политики, укрепления институционального потенциала и защиты прав трудовых мигрантов.

Отдельное внимание было уделено поддержке ICMPD в создании миграционно-ресурсного центра в городе Оше и продвижению аналогичной инициативы в Бишкеке. Стороны также обсудили развитие практических тренингов и расширение участия международных экспертов в образовательных программах по миграции и противодействию торговле людьми.

Медербек Алиев проинформировал о прогрессе инициативы по открытию офиса ICMPD на территории Кыргызской Республики, подчеркнув готовность страны выступить надежной региональной платформой для деятельности центра.

По завершении переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства, включая развитие миграционной инфраструктуры, образовательных программ и диаспоральных инициатив.