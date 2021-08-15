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Происшествия

Мужчина совершил непристойные действия. Милиция его нашла и задержала

Сотрудники милиции нашли и задержали мужчину, который совершил непристойные действия в отношении бишкекчанки Марины Сколышевой. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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В Бишкеке мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки

УВД Первомайского района Бишкека ранее сообщило о начале досудебного производства по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках по факту домогательства мужчины к девушке в центре города.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района, начато досудебное производство. Расследование продолжается.

Напомним, инцидент произошел 14 августа примерно в 12.30. Марина Сколышева шла по улице Горького, когда мужчина, проходя мимо, сунул ей руку между ног. Она добавила, что мужчина был с какой-то пожилой женщиной. Последняя не только не остановила попутчика, но даже не отреагировала не его непристойное поведение.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Задержан подозреваемый в непристойных действиях в отношении девушки

Мужчина задержан, следственные мероприятия продолжаются. По словам Марины Сколышевой, ей поступают сообщения и звонки от других девушек, которые также пострадали от этого человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204017/
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