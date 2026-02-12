14:38
USD 87.45
EUR 104.23
RUB 1.13
Происшествия

Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в систематическом истязании своей бывшей супруги. Как сообщили в УВД Ленинского района, 11 февраля 2026 года в милицию обратилась гражданка М.Э., 1992 года рождения. Женщина попросила принять меры в отношении бывшего мужа.

По ее словам, в тот же день мужчина пришел по адресу ее временного проживания, выражался нецензурной бранью, применял физическую силу, выкручивал руки и угрожал, оказывая психологическое и физическое давление.

УВД
Фото УВД
Установлено, что после расторжения брака в августе 2020 года подобные действия носят систематический характер. В 2025–2026 годах женщина пять раз обращалась в органы внутренних дел с аналогичными заявлениями. В отношении мужчины применялись меры административного воздействия, однако противоправные действия он не прекратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК КР «Истязание».

Подозреваемый А.А., 1989 года рождения, задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361718/
просмотров: 683
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
Муж облил жену бензином и поджег — историю пострадавшей обнародовала акыйкатчи
В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы
В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
Шестеро в Кызыл-Кие похитили парня и вымогали деньги, угрожая ножом
В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Кровавый итог улака в&nbsp;Узгене: десятки лошадей погибли во&nbsp;время игры Кровавый итог улака в Узгене: десятки лошадей погибли во время игры
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Бизнес
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
12 февраля, четверг
14:37
Ограничение для большегрузного транспорта на перевале Отмок сняли Ограничение для большегрузного транспорта на перевале О...
14:25
В Кыргызстане учрежден национальный день органического сельского хозяйства
14:00
Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу
13:58
Ничего не видно: бишкекчанка пожаловалась на грязные окна автобуса № 166
13:44
Сотрудникам силовых органов хотят упростить участие в программе «Мой дом»