Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены

В Бишкеке сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в систематическом истязании своей бывшей супруги. Как сообщили в УВД Ленинского района, 11 февраля 2026 года в милицию обратилась гражданка М.Э., 1992 года рождения. Женщина попросила принять меры в отношении бывшего мужа.

По ее словам, в тот же день мужчина пришел по адресу ее временного проживания, выражался нецензурной бранью, применял физическую силу, выкручивал руки и угрожал, оказывая психологическое и физическое давление.

Фото УВД

Установлено, что после расторжения брака в августе 2020 года подобные действия носят систематический характер. В 2025–2026 годах женщина пять раз обращалась в органы внутренних дел с аналогичными заявлениями. В отношении мужчины применялись меры административного воздействия, однако противоправные действия он не прекратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 138 УК КР «Истязание».

Подозреваемый А.А., 1989 года рождения, задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование продолжается.