Депутат предлагает разработать национальную программу воспитания детей

Депутат Махабат Мавлянова на заседании Жогорку Кенеша 5 марта заявила о необходимости разработать национальную программу воспитания детей.

Она отметила, что в обществе продолжают происходить ужасающие случаи жестокости и насилия, в том числе между членами одной семьи.

Депутат считает, что принимаемые законы не помогают сократить негативные действия и необходимо обратить внимание на воспитание детей и молодежи.

Махабат Мавлянова предложила разработать комплексную программу воспитания, которая охватит как детей, посещающих детские сады, так и молодых людей, обучающихся в вузах.

Спикер Марлен Маматалиев поручил создать рабочую группу в профильном комитете ЖК.