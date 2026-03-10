Жительница Кызыл-Кии Баткенской области 33-летняя Урматаайым обвинила бывшего супруга — местного певца Б.Ю. — в многолетнем домашнем насилии. Женщина обратилась в СМИ, надеясь привлечь внимание общественности к своей ситуации.

По ее словам, совместная жизнь с мужем длилась 14 лет, у пары четверо детей. Урматаайым утверждает, что в последние годы мужчина регулярно применял к ней физическое насилие.

«Он поднимал на меня руку почти каждую неделю. У меня были переломы челюсти, травмы рта, пострадали уши. Он избивал меня так, что меня было трудно узнать. Бил ремнем и проводами по ногам и другим частям тела. Я терпела это ради детей, надеясь, что он изменится», — рассказала женщина.

По словам Урматаайым, в холодное время года супруг со своей сестрой выгнал ее с детьми из дома. 13 января она впервые обратилась в милицию. Однако, утверждает пострадавшая, следователь Кызыл-Кийского городского отдела внутренних дел отказался возбуждать уголовное дело и передал материалы в Службу общественной безопасности.

Согласно постановлению Кызыл-Кийского городского суда от 3 марта, 12 января 2026 года около 8.30 Б.Ю. избил Урматаайым. На судебном заседании мужчина признал, что ударил супругу из ревности.

Потерпевшая просила назначить более строгое наказание, включая арест. Однако суд признал мужчину виновным по статье 70 Кодекса о правонарушениях и назначил ему 40 часов общественных работ.

Женщина заявила, что ее бывший муж работает инспектором Налоговой службы в Кызыл-Кие. Она считает, что человек, совершивший насилие, не должен занимать государственную должность и выступать перед публикой как певец.

Кроме того, Урматаайым выразила сомнение в объективности судебного решения и просит проверить действия судьи, рассматривавшей дело.