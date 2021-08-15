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Происшествия

Мужчина совершил непристойные действия. Начато досудебное производство

УВД Первомайского района Бишкека сообщило о начале досудебного производства по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках по факту домогательства мужчины к девушке в центре Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, 14 августа примерно в 15.00 в ГУВД Бишкека поступил вызов, что на пересечении улиц Фатьянова и Горького неизвестный мужчина домогается до женщины. На место инцидента незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

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«Кроме того, с письменным заявлением в УВД Первомайского района обратилась гражданка С.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестного гражданина азиатской внешности, который в этот же день примерно в 12.30, находясь на пересечении улиц Фатьянова и Горького, резким движением схватил ее за интимные места, после чего скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района, начато досудебное производство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее бишкекчанка Марина Сколышева сообщила в социальных сетях о непристойных действиях неизвестного. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204010/
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