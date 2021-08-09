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Происшествия

Кыргызстанка пострадала во время разбойного нападения в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали злоумышленника, напавшего с бутылкой на кассира круглосуточного магазина. Об этом пишет издание moika78.ru.

В воскресенье в 13.34 в полицию поступило сообщение о скандале в продуктовом магазине. На место происшествия выехал наряд полиции. В круглосуточном магазине по горячим следам задержан 45-летний неработающий житель поселка Сельцо Ленобласти.

Он нанес несколько ударов стеклянной бутылкой по голове продавцу, 28-летней гражданке Кыргызстана, и потребовал передать ему деньги из кассового аппарата.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщило издание, злоумышленник неоднократно судим, в том числе за убийство, кражи и разбой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203489/
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