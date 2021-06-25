18:03
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Происшествия

Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили

По факту похищения девушки в селе Лебединовка следствие прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Читайте по теме
Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемый добровольно пришел в милицию

В ходе досудебного производства правоохранители допросили потерпевшую, которая рассказала, что с подозреваемым дружит около двух с половиной лет.

Они собирались пожениться, но из-за разногласий родителей свадьбу отменили, и девушка ушла к нему добровольно.

Экспертизы не показали телесных повреждений. На основании собранных материалов досудебное производство прекратили.

В соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.

Милиция установила личность подозреваемого. Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним. Позже милиция нашла девушку в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198960/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Драка мужчин в селе Искра. Зачинщик конфликта задержан
В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды
В России задержаны кыргызстанцы, которые вымогали миллион у соотечественника
В Панфиловском районе продолжаются поиски 15-летнего Адилета Даниярова
МВД отказалось разглашать подробности розыска Орхана Инанды
В Чуйской области во время турсезона задействовано более 700 милиционеров
Убийство Айзады. Адвокату обвиняемого могут вынести частное определение
Гибель ребенка в детдоме. Милиция не нашла следов насилия на теле мальчика
В Чуйской области задержаны скотокрады, совершившие серию краж
Исчезновение Орхана Инанды. Адвокат семьи просит вывести ГКНБ из следствия
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
В&nbsp;городе&nbsp;Ош в&nbsp;ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от&nbsp;должности Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
17:47
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выб...
17:42
Повторные выборы. ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней
17:22
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
17:05
Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили
17:01
Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками