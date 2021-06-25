Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили

По факту похищения девушки в селе Лебединовка следствие прекратили за отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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В ходе досудебного производства правоохранители допросили потерпевшую, которая рассказала, что с подозреваемым дружит около двух с половиной лет.

Они собирались пожениться, но из-за разногласий родителей свадьбу отменили, и девушка ушла к нему добровольно.

Экспертизы не показали телесных повреждений. На основании собранных материалов досудебное производство прекратили.

В соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.

Милиция установила личность подозреваемого. Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним. Позже милиция нашла девушку в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой.