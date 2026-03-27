Происшествия

В Сокулуке пропал девятилетний мальчик: милиция просит помощи

В Чуйской области объявили в розыск Нурислама Шайдуллаева, 2017 года рождения. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел региона.

По данным Сокулукского районного отдела внутренних дел, 26 марта 2026-го примерно в 16.00 мальчик вышел из дома по улице Достук в Шопокове, чтобы покататься на велосипеде. С тех пор его местонахождение неизвестно.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области
Приметы: рост около 120 сантиметров, худощавого телосложения, каштановые волосы, черные глаза. Был одет в белую футболку и синие штаны.

По факту зарегистрировали материал, проводится проверка.

Милиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении ребенка, сообщить в Сокулукский районный отдел внутренних дел по телефону 0312607567.
