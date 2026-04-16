Перерезал кабель камеры и угнал авто. В Чуйской области задержан подозреваемый

В Чуйской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 15 апреля в ОВД Сокулукского района обратился житель Бишкека. Он заявил, что неизвестный, перерезав кабели камер видеонаблюдения, проник в дом его матери в селе Кожомкул, похитил ключи и угнал автомобиль Subaru Legacy.

Машина была припаркована за воротами одного из гостевых домов. После угона злоумышленник скрылся. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Угон автотранспортного средства» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый — 26-летний Д.А. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Угнанный автомобиль возвращен владельцу. Расследование продолжается.