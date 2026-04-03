07:13
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Происшествия

Спор вокруг 16,5 гектара в Чуйской области: дело о земле сироты пересмотрят

ГУВД Чуйской области прокомментировало ситуацию с земельным участком в Московском районе, которая ранее получила резонанс в соцсетях.

По данным милиции, 3 апреля 2026 года в ходе мониторинга Facebook была выявлена публикация, где гражданин призывает помочь вернуть землю и дом, якобы принадлежащие круглому сироте с инвалидностью.

Как уточнили в ГУВД, еще 4 сентября 2024 года в ОВД Московского района поступило заявление от представителя А.Д. о том, что гражданин Т.К. мошенническим путем завладел документами на земельный участок в селе Кыз-Моло. Речь идет об орошаемых землях площадью 16,5 гектара, а также богарных участках.

По данному факту 2 июля 2025 года было возбуждено уголовное дело по статье 379 (подделка документов) УК КР.

В ходе расследования проведены почерковедческие экспертизы, которые показали, что подписи в документах действительно принадлежат Б.С. При этом установлено, что женщина скончалась в 2023 году. Позже на участок начал претендовать ее сын А.Д.

Уголовное дело было прекращено, однако материалы направлены на повторное расследование для дополнительной проверки всех доводов.

В милиции отметили, что по итогам проверки действиям всех сторон будет дана правовая оценка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/368896/
просмотров: 1388
Версия для печати
