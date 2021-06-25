18:03
USD 84.66
EUR 100.96
RUB 1.17
Происшествия

В Чуйской области фермеры вновь вышли на митинг. Требуют дать поливную воду

Фермеры Аламединского и Иссык-Атинского района вышли на митинг. Они требуют дать им поливную воду, сообщил телеканал «Апрель».

На опубликованных кадрах видно около 20 человек.

Находящийся на месте директор Госагентства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбек Сокеев подтвердил 24.kg информацию.

«Да, действительно проблема есть. Мы подаем 10 кубометров воды в секунду для района, в котором около 10 тысяч гектаров поливной земли. Фермеры, у которых поля расположены выше, сделали три полива, но до хозяйств, расположенных ниже, вода доходит хуже. Они полили поля всего раз. Проблема в том, что фермеры не могут поделить воду. Сейчас мы закрываем доступ для верхних полей, чтобы владельцы нижних могли нормально полить», — сказал он.

По словам главы госагентства, вопросы внутреннего использования водных ресурсов на полях должны решать ассоциации водопользователей. Но, чтобы не допускать конфликтов, процесс вынуждены контролировать в том числе и сотрудники агентства.

Из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Проблема так и не решена.

Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198953/
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
Глава Минсельхоза Аскарбек Джаныбеков о засухе, ценах и фермерстве
В Бишкеке возле Дома правительства сторонники Орхана Инанды продолжают акции
Драка мужчин в селе Искра. Зачинщик конфликта задержан
В селе Искра произошла драка мужчин. Из-за острой нехватки поливной воды
В Чуйской области сотрудники милиции взяли под охрану проблемные водоразделы
Дело «Кумтора». В Бишкеке около горсуда митингуют сторонники Асылбека Жээнбекова
В Бишкеке около горсуда митингуют торговцы с Ошского рынка
Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова расходятся
Дело «Кумтора». Сторонники Бабанова идут митинговать к Дому правительства
В Бишкеке около здания горсуда митингуют сторонники Омурбека Бабанова
Популярные новости
Домогался и&nbsp;задушил. В&nbsp;Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой Домогался и задушил. В Кемине 16-летнюю школьницу нашли убитой
Стычка сотрудников ГКНБ и&nbsp;отдыхающих в&nbsp;Таласе. Стали известны подробности Стычка сотрудников ГКНБ и отдыхающих в Таласе. Стали известны подробности
В&nbsp;городе&nbsp;Ош в&nbsp;ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ В городе Ош в ссоре после распития спиртного убит сотрудник ГКНБ
Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от&nbsp;должности Инспектор УОБДД обматерил водителя. Его отстранили от должности
Бизнес
3&nbsp;в 1. Как сэкономить на&nbsp;мобильной связи, домашнем интернете и&nbsp;ТВ 3 в 1. Как сэкономить на мобильной связи, домашнем интернете и ТВ
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новом фирменном салоне MegaCom в&nbsp;Кемине Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине
Joma&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой и&nbsp;любовью о&nbsp;спорте в&nbsp;Кыргызстане Joma — с заботой и любовью о спорте в Кыргызстане
Переход бизнеса на&nbsp;онлайн-кассы с&nbsp;1&nbsp;июля 2021&nbsp;года: поможет &laquo;О!Касса&raquo; Переход бизнеса на онлайн-кассы с 1 июля 2021 года: поможет «О!Касса»
25 июня, пятница
17:47
Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выборы в Жогорку Кенеш Депутат парламента объясняет, когда нужно назначить выб...
17:42
Повторные выборы. ЦИК утвердила форму и текст избирательных бюллетеней
17:22
АКС ГКНБ официально ликвидировали. Президент подписал указ
17:05
Похищение девушки в Лебединовке. Досудебное производство прекратили
17:01
Гражданин Кыргызстана задержан в Чите по подозрению в насилии над мальчиками