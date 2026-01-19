Цифровой учет воды: систему внедрят по всему Кыргызстану в 2026 году

Фото 24.kg. В Кыргызстане в последние годы постоянные проблемы с поливной водой

В Кыргызстане завершили разработку автоматизированной информационной системы «Единая информационная система по воде» (АИС ЕИСВ). Проект реализовали в рамках цифровой трансформации ведомства, сообщила Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, новая платформа предназначена для комплексного управления поливной водой. Она объединяет в едином цифровом контуре данные о водопользователях, ирригационных сетях и гидротехнических сооружениях. Система позволяет автоматизировать планирование подачи воды, вести точный мониторинг водопотребления и анализировать качественные показатели ресурсов.

В основу АИС ЕИСВ легли геоинформационные технологии. Это обеспечило ведение пространственных данных по поверхностным водам и орошаемым площадям с детализацией по конкретным сельскохозяйственным культурам, отметили в ведомстве.

Ввод системы в промышленную эксплуатацию на всей территории страны запланирован на начало 2026 года. В дальнейшем разработчики расширят функционал платформы, внедрив автоматизированные госуслуги и специальные цифровые сервисы для фермеров и водопользователей, отметили в министерстве.