Ожидается дефицит: министерство призвало фермеров экономить поливную воду

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предупредило о возможном дефиците оросительной воды в вегетационный период 2026 года.

По данным ведомства, изменение климата и сокращение объемов осадков могут привести к нехватке воды в ряде регионов страны. В связи с этим аграриям рекомендовано заранее принять меры по рациональному использованию водных ресурсов.

В частности, министерство советует применять водосберегающие технологии — капельное и дождевальное орошение, выращивать сельскохозяйственные культуры с низкой потребностью в воде, а также использовать засухоустойчивые сорта семян.

В Минводсельпроме отметили, что в период полива распределение оросительной воды будет осуществляться на справедливой и сбалансированной основе. За дополнительной информацией фермеров просят обращаться в местные аграрные управления.