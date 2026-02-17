Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов

С 2021 по 2025 год Кыргызстан занимался укреплением национальной инфраструктуры. В итоге за пять лет в экономику направили 173 миллиарда 596,1 миллиона сомов государственных инвестиций, сообщило Министерство финансов.

По его данным, средства позволили завершить десятки проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и социальной сфере.

Транспортная независимость и логистика

На развитие транспортной отрасли выделили 47 миллиардов 771,4 миллиона сомов. За этот период в стране:

завершили строительство альтернативной автодороги север — юг и модернизировали участки трассы Бишкек — Ош;

открыли международный маршрут Тюп — Кеген;

обновили городской автопарк: закупили 124 автобуса на природном газе и 120 электробусов, установили 85 зарядных станций.

Энергетическая безопасность

Инвестиции в энергетику составили 38 миллиардов 402,3 миллиона сомов. Основные достижения:

проложили ЛЭП 500 кВ «Датка» протяженностью 329,63 километра, установили 897 опор и 281 трансформатор;

модернизировали гидроагрегаты на ГЭС, что обеспечило прирост мощности на 120 мегаватт;

установили 500,1 тысячи «умных» счетчиков для оптимизации энергопотребления;

реконструировали 719,5 километра линий электропередачи в Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Доступ к чистой воде

На водоснабжение направили 23 миллиарда 165,7 миллиона сомов.

Питьевую воду подвели к 796 селам.

В 76 населенных пунктах работы полностью завершили, обеспечив доступ к ресурсу для 174 тысяч человек.

Продолжается строительство современных очистных сооружений в Караколе.

Социальная сфера и здравоохранение

Сектор здравоохранения получил 6 миллиардов 597,1 миллиона сомов. На эти средства:

открыли современный Национальный перинатальный центр;

оснастили 10 новых ПЦР-лабораторий;

обновили парк автомобилей скорой помощи и закупили оборудование для региональных больниц.

Аграрный сектор и ирригация

В сельское хозяйство и ирригационные системы инвестировали 16 миллиардов 878,3 миллиона сомов.

Поддержку получили 7 тысяч 378 фермеров на общую сумму 934,6 миллиона сомов.

Модернизировали более 12 тысяч 162 гектаров орошаемых земель.

Построили 17,981 километра магистральных и почти 30 километров внутрихозяйственных каналов.

Как заявили в Минфине, системные инвестиции 2021-2025 годов заложили фундамент для долгосрочного устойчивого развития, значительно повысив качество жизни граждан во всех регионах республики.