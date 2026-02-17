Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов

С 2021 по 2025 год Кыргызстан занимался укреплением национальной инфраструктуры. В итоге за пять лет в экономику направили 173 миллиарда 596,1 миллиона сомов государственных инвестиций, сообщило Министерство финансов.
По его данным, средства позволили завершить десятки проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и социальной сфере.
Транспортная независимость и логистика
На развитие транспортной отрасли выделили 47 миллиардов 771,4 миллиона сомов. За этот период в стране:
-
завершили строительство альтернативной автодороги север — юг и модернизировали участки трассы Бишкек — Ош;
-
открыли международный маршрут Тюп — Кеген;
-
обновили городской автопарк: закупили 124 автобуса на природном газе и 120 электробусов, установили 85 зарядных станций.
Энергетическая безопасность
Инвестиции в энергетику составили 38 миллиардов 402,3 миллиона сомов. Основные достижения:
-
проложили ЛЭП 500 кВ «Датка» протяженностью 329,63 километра, установили 897 опор и 281 трансформатор;
-
модернизировали гидроагрегаты на ГЭС, что обеспечило прирост мощности на 120 мегаватт;
-
установили 500,1 тысячи «умных» счетчиков для оптимизации энергопотребления;
-
реконструировали 719,5 километра линий электропередачи в Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.
Доступ к чистой воде
На водоснабжение направили 23 миллиарда 165,7 миллиона сомов.
-
Питьевую воду подвели к 796 селам.
-
В 76 населенных пунктах работы полностью завершили, обеспечив доступ к ресурсу для 174 тысяч человек.
-
Продолжается строительство современных очистных сооружений в Караколе.
Социальная сфера и здравоохранение
Сектор здравоохранения получил 6 миллиардов 597,1 миллиона сомов. На эти средства:
-
открыли современный Национальный перинатальный центр;
-
оснастили 10 новых ПЦР-лабораторий;
-
обновили парк автомобилей скорой помощи и закупили оборудование для региональных больниц.
Аграрный сектор и ирригация
В сельское хозяйство и ирригационные системы инвестировали 16 миллиардов 878,3 миллиона сомов.
-
Поддержку получили 7 тысяч 378 фермеров на общую сумму 934,6 миллиона сомов.
-
Модернизировали более 12 тысяч 162 гектаров орошаемых земель.
-
Построили 17,981 километра магистральных и почти 30 километров внутрихозяйственных каналов.
Как заявили в Минфине, системные инвестиции 2021-2025 годов заложили фундамент для долгосрочного устойчивого развития, значительно повысив качество жизни граждан во всех регионах республики.
- Кстати, по итогам прошлого года повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 2024-м на 18,1 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования на 9 процентов. Внешние инвестиции выросли на 3,8 процента. Их общий объем за год достиг 283 миллиардов 246,1 миллиона сомов.