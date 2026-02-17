13:20
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Экономика

Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов

С 2021 по 2025 год Кыргызстан занимался укреплением национальной инфраструктуры. В итоге за пять лет в экономику направили 173 миллиарда 596,1 миллиона сомов государственных инвестиций, сообщило Министерство финансов.

По его данным, средства позволили завершить десятки проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и социальной сфере.

Транспортная независимость и логистика

На развитие транспортной отрасли выделили 47 миллиардов 771,4 миллиона сомов. За этот период в стране:

  • завершили строительство альтернативной автодороги север — юг и модернизировали участки трассы Бишкек — Ош;

  • открыли международный маршрут Тюп — Кеген;

  • обновили городской автопарк: закупили 124 автобуса на природном газе и 120 электробусов, установили 85 зарядных станций.

Энергетическая безопасность

Инвестиции в энергетику составили 38 миллиардов 402,3 миллиона сомов. Основные достижения:

  • проложили ЛЭП 500 кВ «Датка» протяженностью 329,63 километра, установили 897 опор и 281 трансформатор;

  • модернизировали гидроагрегаты на ГЭС, что обеспечило прирост мощности на 120 мегаватт;

  • установили 500,1 тысячи «умных» счетчиков для оптимизации энергопотребления;

  • реконструировали 719,5 километра линий электропередачи в Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Доступ к чистой воде

На водоснабжение направили 23 миллиарда 165,7 миллиона сомов.

  • Питьевую воду подвели к 796 селам.

  • В 76 населенных пунктах работы полностью завершили, обеспечив доступ к ресурсу для 174 тысяч человек.

  • Продолжается строительство современных очистных сооружений в Караколе.

Социальная сфера и здравоохранение

Сектор здравоохранения получил 6 миллиардов 597,1 миллиона сомов. На эти средства:

  • открыли современный Национальный перинатальный центр;

  • оснастили 10 новых ПЦР-лабораторий;

  • обновили парк автомобилей скорой помощи и закупили оборудование для региональных больниц.

Аграрный сектор и ирригация

В сельское хозяйство и ирригационные системы инвестировали 16 миллиардов 878,3 миллиона сомов.

  • Поддержку получили 7 тысяч 378 фермеров на общую сумму 934,6 миллиона сомов.

  • Модернизировали более 12 тысяч 162 гектаров орошаемых земель.

  • Построили 17,981 километра магистральных и почти 30 километров внутрихозяйственных каналов.

Как заявили в Минфине, системные инвестиции 2021-2025 годов заложили фундамент для долгосрочного устойчивого развития, значительно повысив качество жизни граждан во всех регионах республики.

  • Кстати, по итогам прошлого года повышение объемов инвестиций в основной капитал по сравнению с 2024-м на 18,1 процента обеспечил рост внутренних источников финансирования на 9 процентов. Внешние инвестиции выросли на 3,8 процента. Их общий объем за год достиг 283 миллиардов 246,1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/362354/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработан агропортал для сферы сельского хозяйства
Экономика КР выросла на 9 процентов в январе 2025-го. Какие отрасли лидируют
Испанская компания, строящая экологичные дома, хочет сотрудничать с Кыргызстаном
Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза — ЕАБР
Кыргызстан и Узбекистан усиливают транзитный потенциал
Производство сельхозпродукции в Кыргызстане планируют увеличить на 30 процентов
Депутат просит разработать программу поддержки специалистов в сельском хозяйстве
На финансирование сельского хозяйства выделят 42 миллиарда сомов
Кыргызстан планирует вывести энергетику на самоокупаемость к 2030 году
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
Популярные новости
Лидером среди стран ЕАЭС по&nbsp;ввозу новых легковых авто в&nbsp;Россию стал Кыргызстан Лидером среди стран ЕАЭС по ввозу новых легковых авто в Россию стал Кыргызстан
В&nbsp;ГНС рассказали, что меняется в&nbsp;проверках после внедрения системы &laquo;Салык Кузот&raquo; В ГНС рассказали, что меняется в проверках после внедрения системы «Салык Кузот»
В&nbsp;2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану&nbsp;1,5 миллиона тонн ГСМ В 2026 году Россия планирует поставить Кыргызстану 1,5 миллиона тонн ГСМ
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;ближайшее время запустят систему быстрых платежей В Кыргызстане в ближайшее время запустят систему быстрых платежей
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
13:17
Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадровых решений президента Феликс Кулов предложил создать спецкомиссию после кадро...
13:14
Каким будет новый культурный центр на месте сгоревшего кинотеатра «Чатыр-Куль»
13:02
Больницам Кыргызстана передали 150 принтеров и 1 тысячу картриджей
12:58
Шаирбек Ташиев: Вокруг имени Тай-Мураса создают искусственный ажиотаж
12:53
Госинвестиции в экономику Кыргызстана за пять лет превысили 173 миллиарда сомов