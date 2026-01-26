БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза

Кабинет министров и Европейский банк реконструкции и развития завершили переговоры по финансированию масштабного проекта на Большом Чуйском канале. Речь идет о бетонировании русла западной ветви канала, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам заместителя председателя кабмина Бакыта Торобаева, стороны уже готовят соглашение.

Зачем нужно бетонирование?

Сейчас из-за земляного русла потери поливной воды при транспортировке по БЧК достигают 50–55 процентов. Вода просто уходит в почву, не доходя до фермеров.

Облицовка канала бетоном позволит:

кардинально сократить потери и обеспечить полноценный полив сельхозугодий;

остановить фильтрацию воды в грунт, которая приводит к заболачиванию земель в нижней зоне канала;

вернуть осушенные территории в сельскохозяйственный оборот и использовать их под садоводство;

освоить новые участки под застройку жилья вблизи населенных пунктов.

Модернизация БЧК станет ключевым шагом в борьбе с засухой и дефицитом водных ресурсов в Чуйской области, считают в министерстве.