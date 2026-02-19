09:04
Как идет подготовка к поливному сезону в Чуйской области, рассказали на коллегии

Как идет подготовка к поливному сезону 2026 года в Чуйской области, на коллегии по итогам 2025-го рассказал первый заместитель полномочного представителя президента в регионе Санжар Жантаев.

По его словам, на территории области есть 269 водохранилищ с общим объемом 253,145 миллиона кубических метров.

Сейчас фактически накоплено 168,81 миллиона кубометров воды. Посевная кампания в предстоящем сезоне планируется на площади 418 тысяч 764 гектара, из них 269 тысяч 698 гектаров — это орошаемые земли. Для полива планируется подать 850 миллионов кубометров воды. Чиновник отметил, что это на 36 процентов больше, чем в прошлом году.

На ремонт и восстановление ирригационных сетей из государственного бюджета выделено 120 миллионов сомов. В регионе планируются ремонт 231,5 километра водоканалов, очистка 609 километров водостоков и ремонт 579 гидротехнических сооружений, еще 740 километров межхозяйственных каналов очистят вручную.

Санжар Жантаев также рассказал о внедрении систем капельного и дождевального полива. Фермеров продолжат обучать новым водосберегающим технологиям, внедрят электронную очередь для полива и построят суточный регулирующий бассейн в Иссык-Атинском районе.
