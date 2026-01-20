22:13
Казахстан присоединился к Протоколу ООН по проблемам воды и здоровья

Казахстан стал 30‑й страной, присоединившейся к Протоколу Европейской экономической комиссии ООН (ЕАК ООН) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по проблемам воды и здоровья, выполнив обещание, данное на Конференции ООН по водным ресурсам в 2023 году.

Как сообщила Служба новостей ООН, несмотря на высокий уровень базового доступа к воде и санитарии, Казахстан все еще сталкивается с такими проблемами, как подача воды с перебоями и недостаточная очистка сточных вод. Дополнительные вызовы создают изменение климата, изношенная инфраструктура и сохраняющиеся различия в развитии между городскими и сельскими районами.

Узбекистан и Казахстан установят гидропосты для учета трансграничных вод

Исполнительный секретарь ЕЭК ООН Татьяна Молчан подчеркнула, что участие Казахстана в протоколе усилит региональные усилия по обеспечению безопасной воды и санитарии, и призвала другие страны Центральной Азии последовать этому примеру.

В рамках протокола Казахстан продолжит работу по достижению национальных целей в области охраны водных ресурсов, поддержании здоровья населения и санитарии, а также будет регулярно отчитываться о достигнутом прогрессе. В 2026 году страна завершит оценку ситуации в области справедливого доступа к воде и санитарии, что станет вкладом страны в подготовку к Конференции ООН по воде 2026 года.

Протокол, принятый в 1999 году, направлен на защиту здоровья, устойчивое управление водными ресурсами и достижение Целей в области устойчивого развития. Для Казахстана протокол вступит в силу 5 апреля 2026 года.
