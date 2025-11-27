Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай

Проблемы с водой, засухой и селевыми потоками — ежегодная реальность южных областей Кыргызстана. Но в Ноокатском районе Ошской области ситуация изменилась, там показали: с климатическими угрозами можно успешно бороться!

Редакция 24.kg отправилась в Ноокат, чтобы на месте увидеть, как масштабная модернизация ирригации вернула людям уверенность и доход.

Ноокатские сочные яблоки

Позитивные изменения стали возможны благодаря реализации масштабного проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов», который помог не только обновить сельхозтехнику, но и обучить фермеров.

Фото 24.kg. Женщины из «Группы взаимопомощи»

История женщины — результат обучения 20 тысяч фермеров и внедрения новых технологий. На демонстрационных участках, где применили капельное орошение и оптимизировали полив, урожай оказался выше на 50–100 процентов.

Женский фактор: 20 тысяч сомов за полгода

Фото 24.kg. Специалист проекта по сельскому хозяйству Аман Юлдашев

«Их создали на базе ассоциаций водопользователей, всего три группы по 10–15 участниц. У многих местных жительниц мужья работают за границей, именно поэтому женщины ведут и быт, и хозяйство. По их запросу закупили мотоблоки, ручные сеялки и сушильные аппараты для переработки урожая — винограда, яблок».

Одна из женщин, получившая поддержку, рассказала о финансовой модели «Групп взаимопомощи»: «За шесть месяцев мы заработали 20 тысяч сомов. Храним как резерв — хотим докупить оборудование. Теперь воды достаточно, нет прежних проблем», — говорит Мээрим, чья группа создала общий счет для обслуживания техники.

Кроме того, женщины не только сами ею пользуются, но и сдают в аренду другим местным жителям.

Что получили от проекта

Фото 24.kg. Директор Ноокатского районного управления водного хозяйства Улукбек Исакбаев

Директор Ноокатского районного управления водного хозяйства Улукбек Исакбаев объясняет: «Раньше, если в начале канала пускали 8 кубометров воды, до конца доходило всего 3–4 кубометра. Проект позволил сократить потери влаги для орошения с 50 процентов практически до нуля. И если раньше вода доходила до конца канала за 7–8 часов, сейчас — всего за 2 часа. С его помощью орошают более 5 тысяч 600 гектаров земли».

Специалист проекта по сельскому хозяйству Аман Юлдашев отмечает, что реконструкция канала Сапарбаева стала одной из самых показательных: «В Ноокате мы создали два опытных участка по одному гектару: демонстрационный и контрольный. На первом работали агрономы и ирригаторы — применили капельное орошение, оптимизировали полив, использовали удобрения. На контрольном — фермер использовал обычные методы местных жителей. В итоге урожай на демонстрационном участке оказался выше на 50–100 процентов. Это произвело сильное впечатление».

Цена устойчивости: инвестиции и результаты

Модернизация ирригации в Ноокате — часть большого проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям».

С его помощью по стране модернизировали 92 километра каналов, повысив их КПД на 30–40 процентов и построили 276 гидросооружений — акведуков, селедуков.

От поливной воды к большой экономике

Опыт Нооката доказывает, что устойчивое земледелие становится не только защитой от угроз, но и настоящим драйвером экономического роста. Защита 110 тысяч семей от селевых угроз и рост их доходов на треть — это инвестиции в будущее Кыргызстана.