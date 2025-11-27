10:13
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Общество

Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай

Фото 24.kg. Канал Сапарбаева в Ноокатском районе

Проблемы с водой, засухой и селевыми потоками — ежегодная реальность южных областей Кыргызстана. Но в Ноокатском районе Ошской области ситуация изменилась, там показали: с климатическими угрозами можно успешно бороться!

Редакция 24.kg отправилась в Ноокат, чтобы на месте увидеть, как масштабная модернизация ирригации вернула людям уверенность и доход.

Ноокатские сочные яблоки

Позитивные изменения стали возможны благодаря реализации масштабного проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов», который помог не только обновить сельхозтехнику, но и обучить фермеров.

24.kg
Фото 24.kg. Женщины из «Группы взаимопомощи»
Жительница села Он эки мойнок Ноокатского района Мээрим Эгембердиева, бухгалтер одной из «Групп взаимопомощи», с воодушевлением рассказывает, что проект буквально изменил их возможности: «Мы не знали многого по агротехнике, а воды не хватало. Теперь все по-другому. Урожай стал заметно больше. Ноокат — родина сладких яблок, и мы продавали их в этом году по 40–80 сомов за килограмм. Благодаря проекту урожай вырос, и стало легче жить».

История женщины — результат обучения 20 тысяч фермеров и внедрения новых технологий. На демонстрационных участках, где применили капельное орошение и оптимизировали полив, урожай оказался выше на 50–100 процентов.

Женский фактор: 20 тысяч сомов за полгода

24.kg
Фото 24.kg. Специалист проекта по сельскому хозяйству Аман Юлдашев
Специалист проекта по сельскому хозяйству Аман Юлдашев отметил, что один из важнейших результатов проекта — создание «Групп взаимопомощи».

«Их создали на базе ассоциаций водопользователей, всего три группы по 10–15 участниц. У многих местных жительниц мужья работают за границей, именно поэтому женщины ведут и быт, и хозяйство. По их запросу закупили мотоблоки, ручные сеялки и сушильные аппараты для переработки урожая — винограда, яблок».

Одна из женщин, получившая поддержку, рассказала о финансовой модели «Групп взаимопомощи»: «За шесть месяцев мы заработали 20 тысяч сомов. Храним как резерв — хотим докупить оборудование. Теперь воды достаточно, нет прежних проблем», — говорит Мээрим, чья группа создала общий счет для обслуживания техники.

Кроме того, женщины не только сами ею пользуются, но и сдают в аренду другим местным жителям.

Что получили от проекта

24.kg
Фото 24.kg. Директор Ноокатского районного управления водного хозяйства Улукбек Исакбаев
Главный эффект получили от обновления инфраструктуры, а именно канала Сапарбаева.

Директор Ноокатского районного управления водного хозяйства Улукбек Исакбаев объясняет: «Раньше, если в начале канала пускали 8 кубометров воды, до конца доходило всего 3–4 кубометра. Проект позволил сократить потери влаги для орошения с 50 процентов практически до нуля. И если раньше вода доходила до конца канала за 7–8 часов, сейчас — всего за 2 часа. С его помощью орошают более 5 тысяч 600 гектаров земли».

Читайте по теме
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага

Специалист проекта по сельскому хозяйству Аман Юлдашев отмечает, что реконструкция канала Сапарбаева стала одной из самых показательных: «В Ноокате мы создали два опытных участка по одному гектару: демонстрационный и контрольный. На первом работали агрономы и ирригаторы — применили капельное орошение, оптимизировали полив, использовали удобрения. На контрольном — фермер использовал обычные методы местных жителей. В итоге урожай на демонстрационном участке оказался выше на 50–100 процентов. Это произвело сильное впечатление».

Цена устойчивости: инвестиции и результаты

Модернизация ирригации в Ноокате — часть большого проекта «Повышение устойчивости водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям».

С его помощью по стране модернизировали 92 километра каналов, повысив их КПД на 30–40 процентов и построили 276 гидросооружений — акведуков, селедуков.

От поливной воды к большой экономике

Опыт Нооката доказывает, что устойчивое земледелие становится не только защитой от угроз, но и настоящим драйвером экономического роста. Защита 110 тысяч семей от селевых угроз и рост их доходов на треть — это инвестиции в будущее Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352333/
просмотров: 178
Версия для печати
Материалы по теме
Канал «Сары-Таш» реконструировали: улучшена подача воды в Токтогуле
Глава АБР поддержал проекты Кыргызстана в «зеленой» энергетике и транспорте
Жэн Ву о кредитах АБР, и почему Кыргызстан может стать энергетическим хабом
Водный кодекс: Швейцария поможет Кыргызстану внедрить систему разрешений
Кабмин поручил передать ирригационные каналы и насосные станции государству
Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины
В Ошской области реконструируют канал «Алтын-Дара»
Новое водохранилище планируют построить в Джалал-Абадской области
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
Деревья вдоль дороги Александровка — Асылбаш все-таки стали поливать
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в&nbsp;сети клиник Acıbadem Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem
Black Friday в&nbsp;MegaPay: двойной кешбэк и&nbsp;скидки до&nbsp;70&nbsp;процентов Black Friday в MegaPay: двойной кешбэк и скидки до 70 процентов
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
27 ноября, четверг
10:00
Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Ноокат и удвоила урожай Миллионы долларов против засухи: как ирригация спасла Н...
09:52
Суд Джорджии снял с Трампа обвинения во вмешательстве в президентские выборы
09:43
В Бишкеке на перекрестке Токомбаева — Сухэ-Батора сбили регулировщика
09:37
Пожар в Токмоке локализовали за 11 часов: уничтожено 400 гектаров растительности
09:30
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта