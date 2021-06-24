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Происшествия

Гибель ребенка в детдоме. МВД не дает разрешения на эксгумацию тела

На заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку депутат Айсулуу Мамашова возмутилась тем, что МВД не дает разрешения на эксгумацию тела погибшего воспитанника детдома в Военно-Антоновке.

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«Как всегда выходят ваши «косяки». Почему вы не даете разрешения на эксгумацию?» — спросила она у замначальника Академии МВД Бакыта Дубанаева.

На ее вопрос он ответить не смог и посоветовал адресовать его представителям следственной службы МВД.

Нардеп также отметила, что сегодня посетила детский дом вместе с коллегой Бурул Амановой.

«К сожалению, получили агрессивный ответ на нашу поездку. Хотели посмотреть, в каких условиях живут дети, не пугают ли их. Накануне брат погибшего мальчика Богдан опубликовал свое второе обращение, там прозвучало имя одного из воспитанников, который как раз оказался свидетелем. Спустя три часа мы все же зашли в здание, поговорили с одним ребенком. Он сказал нам, что хочет сменить детдом. У второго тоже было много страха в глазах. Директор постоянно перебивала ребят, говорить не давала. Дети в этом детском доме в опасности», — сказала Айсулуу Мамашова.

Она подчеркнула, что ей непонятно, почему директора детдома просто отстранили от должности, но не приняли других мер.

Напомним, Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.

Брат погибшего Богдан Якунин обратился к президенту с видеообращением, в котором попросил взять под контроль дело о смерти в детдоме своего младшего брата. Он опасается, что причиной смерти брата могут назвать отравление.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/198800/
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