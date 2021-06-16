МВД отказалось разглашать подробности розыска Орхана Инанды

Подробности оперативно-следственных мероприятий по розыску Орхана Инанды не разглашаются в интересах следствия. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В поисковых мероприятиях задействованы свыше тысячи сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, в рамках досудебного производства проводятся все необходимые следственные мероприятия. Дело находится под контролем министра внутренних дел Улана Ниязбекова», — говорится в сообщении.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. До сих пор о нем ничего неизвестно.

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Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.