В Бишкеке пропал 13-летний Актан Асеинов. Милиция просит помочь с поисками

В Бишкеке пропал 13-летний Актан Асеинов. Милиция просит помочь с поисками.

Сегодня в УВД Первомайского района с письменным заявлением обратилась гражданка Т.Б. с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения ее сына Актана Асеинова, 2013 года рождения.

По имеющимся данным, 21 апреля примерно в 13.00 он вышел из дома в жилом массиве «Бугу-Эне Багыш» и не вернулся.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, вес 40-45 килограммов, худощавого телосложения, волосы короткие черные.

Был одет в красно-белое спортивное худи, синие джинсы, белые кроссовки. Мобильный телефон с собой не взял.

Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего.

«Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Актана Асеинова, незамедлительно сообщите по телефонам: +996700669334 и 102. Любая информация может помочь в поисках», — просят в правоохранительных органах.
