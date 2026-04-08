Неуплата алиментов. В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске

В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске за неуплату алиментов, сообщил директор Службы судебных исполнителей Жыргалбек Курманбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Он проинформировал, что всего насчитывается 60 тысяч 720 исполнительных производств.

«Все материалы по взысканию алиментов, находившиеся в органах внутренних дел в течение многих лет, взяты под контроль районными прокуратурами. По ним проводятся соответствующие досудебные проверки, а в случаях полной неуплаты возбуждаются дела», — сказал он.