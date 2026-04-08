13:40
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.11
Власть

Неуплата алиментов. В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске

В Кыргызстане 1 тысяча 204 гражданина находятся в розыске за неуплату алиментов, сообщил директор Службы судебных исполнителей Жыргалбек Курманбеков на заседании Жогорку Кенеша.

Он проинформировал, что всего насчитывается 60 тысяч 720 исполнительных производств.

«Все материалы по взысканию алиментов, находившиеся в органах внутренних дел в течение многих лет, взяты под контроль районными прокуратурами. По ним проводятся соответствующие досудебные проверки, а в случаях полной неуплаты возбуждаются дела», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369483/
просмотров: 117
Версия для печати
8 апреля, среда
13:37
В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 55 кыргызстанцев В тюрьмах Узбекистана отбывают наказание 55 кыргызстанц...
13:28
13:28
Генпрокурор КР выступает против внедрения института суда присяжных
13:27
В Бишкеке 400 лифтов изношены. Жители возмущены правилами очереди на замену
13:24
Безлимит на WhatsApp и Telegram в роуминге — теперь в одной услуге Beeline