В Бишкеке разыскивают мужчину, связь с которым пропала 10 лет назад

УВД Ленинского района столицы объявило в розыск Бакбура Нургазиева (Бекташова), 1987 года рождения. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 2016 года.
Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района. В настоящее время сотрудники милиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению его местонахождения.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Бакбура Нургазиева, просьба незамедлительно сообщить по следующим номерам:
- 0312 35 29 47;
- 0312 35 26 05;
- 0755 33 03 10.