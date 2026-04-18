Происшествия

В Бишкеке разыскивают мужчину, связь с которым пропала 10 лет назад

УВД Ленинского района столицы объявило в розыск Бакбура Нургазиева (Бекташова), 1987 года рождения. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 2016 года.

пресс-службы УВД Ленинского района
Фото пресс-службы УВД Ленинского района . Бакбур Нургазиев (Бекташов)
С заявлением в милицию 28 марта этого года обратилась сестра разыскиваемого. По ее словам, в 2016 году брат вышел из дома в селе Таш-Доо (улица Средняя) и не вернулся. Несмотря на долгое отсутствие, знакомые заявительницы сообщали, что неоднократно видели его в Бишкеке. Кроме того, летом 2024 года мужчина выходил на связь по телефону, однако позже общение снова прекратилось.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района. В настоящее время сотрудники милиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению его местонахождения.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Бакбура Нургазиева, просьба незамедлительно сообщить по следующим номерам:

  • 0312 35 29 47;
  • 0312 35 26 05;
  • 0755 33 03 10.
Продуктовая корзина Бишкека на 18 апреля. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 18 апреля. Что подорожал...
В Гулчо построят ипотечное жилье. Каныбек Туманбаев ознакомился с проектом
В Бишкеке изменятся маршруты еще пяти автобусов. Временная схема
В городе Раззаков провели рейд по соблюдению закона о госязыке в рекламе