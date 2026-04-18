В Бишкеке разыскивают мужчину, связь с которым пропала 10 лет назад

УВД Ленинского района столицы объявило в розыск Бакбура Нургазиева (Бекташова), 1987 года рождения. Местонахождение мужчины остается неизвестным с 2016 года.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района . Бакбур Нургазиев (Бекташов)

С заявлением в милицию 28 марта этого года обратилась сестра разыскиваемого. По ее словам, в 2016 году брат вышел из дома в селе Таш-Доо (улица Средняя) и не вернулся. Несмотря на долгое отсутствие, знакомые заявительницы сообщали, что неоднократно видели его в Бишкеке. Кроме того, летом 2024 года мужчина выходил на связь по телефону, однако позже общение снова прекратилось.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района. В настоящее время сотрудники милиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению его местонахождения.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Бакбура Нургазиева, просьба незамедлительно сообщить по следующим номерам: