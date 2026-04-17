Происшествия

Задержан разыскиваемый сторонник идеологии террористической организации

Органы ГКНБ в рамках контртеррористических мероприятий во взаимодействии с зарубежными партнерами на территории иностранного государства задержали и доставили в Кыргызстан гражданина А.Т., ранее объявленного в международный розыск за экстремистскую деятельность.

По данным спецслужб, 37-летний уроженец южной столицы посредством социальных сетей и мобильных приложений активно занимался распространением признанных судом экстремистских материалов, а также пропагандой крайне радикальной идеологии запрещенных организаций. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В данном контексте ГКНБ отмечает, что пропаганда терроризма — это не свобода слова, а преступление.

В этой связи ведомство призывает граждан быть бдительными, религиозные знания получать из достоверных источников, чтобы не попасть в сети радикальных проповедников и вербовщиков террористических и экстремистских организаций.
