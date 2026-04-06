В Бишкеке пропал 17-летний Санжар Нурланов. Милиция просит помочь с поисками

В Бишкеке пропал Санжар Нурланов, 2009 года рождения. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, в милицию обратилась гражданка Н.Г. с просьбой об оказании содействия в розыске ее сына.

Фото УВД Свердловского района Бишкека

Он вышел из дома на улице Шабдана Баатыра 4 апреля примерно в 18.00 и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост — 165-170 сантиметров, волосы короткие, темные. Одет в темно-синюю футболку, серые брюки.

«Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Санжара Нурланова, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: +996500100796 и 102», — говорится в сообщении.