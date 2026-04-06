Происшествия

В Бишкеке пропал 17-летний Санжар Нурланов. Милиция просит помочь с поисками

В Бишкеке пропал Санжар Нурланов, 2009 года рождения. Об этом сообщает УВД Свердловского района столицы.

По его данным, в милицию обратилась гражданка Н.Г. с просьбой об оказании содействия в розыске ее сына.

Фото УВД Свердловского района Бишкека

Он вышел из дома на улице Шабдана Баатыра 4 апреля примерно в 18.00 и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост — 165-170 сантиметров, волосы короткие, темные. Одет в темно-синюю футболку, серые брюки.

«Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Санжара Нурланова, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: +996500100796 и 102», — говорится в сообщении.
Материалы по теме
Пропавшего в Шопокове девятилетнего мальчика нашли и вернули родителям
В Сокулуке пропал девятилетний мальчик: милиция просит помощи
Более 4 тысяч преступников в Кыргызстане остаются ненайденными
В Бишкеке нашли четверых из восьми пропавших подростков
В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки
Пропавшая 16-летняя жительница Канта обнаружена в Бишкеке
В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка
Внимание! Разыскивается несовершеннолетняя Нагима Жусубекова
Трое находящихся в международном розыске мужчин задержаны в Кыргызстане
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января
Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в&nbsp;Кыргызстане Землетрясение силой около 4,5 балла произошло в Кыргызстане
Иран поразил один из&nbsp;важнейших секретных военных объектов в&nbsp;Израиле&nbsp;&mdash; СМИ Иран поразил один из важнейших секретных военных объектов в Израиле — СМИ
&laquo;Заставили переписать дом и&nbsp;авто&raquo;. Семья заявила о&nbsp;давлении со&nbsp;стороны ГКНБ&nbsp;КР «Заставили переписать дом и авто». Семья заявила о давлении со стороны ГКНБ КР
Во&nbsp;время рыбалки возле БЧК от&nbsp;удара током погиб мужчина Во время рыбалки возле БЧК от удара током погиб мужчина
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
