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Происшествия

Взрыв на заправке в Новосибирске. Пострадали три кыргызстанца

В Новосибирске вчера в результате взрыва на автозаправочной станции пострадали трое кыргызстанцев. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По предварительным данным, всего пострадали более 30 человек. Три уроженца Кыргызстана получили ожоги различной степени.

53-летнего У.О. доставили в ожоговое отделение областной клинической больницы с 20 процентами ожогов тела. Его состояние стабильное. Двадцатилетнего уроженца Ошской области после обследования отпустили домой. 33-летний кыргызстанец покинул место происшествия из-за шокового состояния, позднее он связался с сотрудниками Генерального консульства КР, при их содействии его доставили в больницу.

Установлено также, что в результате пожара и взрыва уничтожены кафе, арендованное кыргызстанкой, и пункт шиномонтажа, где работали наши соотечественники. Им удалось эвакуироваться самостоятельно. Сотрудники диппредставительства встретились с кыргызстанцами. У одного из них огонь уничтожил паспорт. Документ обещают восстановить в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197681/
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