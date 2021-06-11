ЧП с вертолетом. Появились подробности крушения

Пострадавших во время крушения вертолета в Ошской области перевели в больницы Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

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Уточняется, что 4 июня в 12.45 два вертолета МИ-8 МТ направлялись в Алайский район. В момент, когда они преодолевали высокогорный участок, один из вертолетов попал под шквальный ветер.

«Воздушное судно не смогло преодолеть перевал из-за нехватки мощности двигателей. У вертолета упали обороты и он самопроизвольно начал терять высоту. Командиром экипажа была произведена жесткая посадка. Летчики предприняли все действия, чтобы смягчить удар о землю. Местность была не предназначена для посадки. МИ-8 МТ загорелся после падения», — сообщили редакции.

Один пассажир остался в горящем вертолете. Командир экипажа спас его, вытащив из огня.

В распоряжении 24.kg есть видео с места крушения МИ-8 МТ. На кадрах видно, что от вертолета остались лишь сгоревшие обломки. Известно, что внутри воздушного судна были боеприпасы, которые взорвались после возгорания вертолета.

Отметим, что разбившийся в горах Ошской области вертолет был подарен в рамках двустороннего сотрудничества с Россией. У воздушного судна 1987 года выпуска вышел срок эксплуатации.

4 июня в Ошской области вертолет Ми-8 МТ совершил аварийную посадку. В результате ЧП пострадали 14 человек. Все они были доставлены в больницы с различными травмами.