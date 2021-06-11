09:48
USD 84.32
EUR 102.59
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

ЧП с вертолетом. Появились подробности крушения

Пострадавших во время крушения вертолета в Ошской области перевели в больницы Бишкека. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в силовых структурах.

Читайте по теме
ЧП с вертолетом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших

Уточняется, что 4 июня в 12.45 два вертолета МИ-8 МТ направлялись в Алайский район. В момент, когда они преодолевали высокогорный участок, один из вертолетов попал под шквальный ветер.

«Воздушное судно не смогло преодолеть перевал из-за нехватки мощности двигателей. У вертолета упали обороты и он самопроизвольно начал терять высоту. Командиром экипажа была произведена жесткая посадка. Летчики предприняли все действия, чтобы смягчить удар о землю. Местность была не предназначена для посадки. МИ-8 МТ загорелся после падения», — сообщили редакции.

Один пассажир остался в горящем вертолете. Командир экипажа спас его, вытащив из огня.

В распоряжении 24.kg есть видео с места крушения МИ-8 МТ. На кадрах видно, что от вертолета остались лишь сгоревшие обломки. Известно, что внутри воздушного судна были боеприпасы, которые взорвались после возгорания вертолета.

Отметим, что разбившийся в горах Ошской области вертолет был подарен в рамках двустороннего сотрудничества с Россией. У воздушного судна 1987 года выпуска вышел срок эксплуатации.

4 июня в Ошской области вертолет Ми-8 МТ совершил аварийную посадку. В результате ЧП пострадали 14 человек. Все они были доставлены в больницы с различными травмами.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/197252/
просмотров: 2052
Версия для печати
Материалы по теме
ЧП с вертолетом. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
ЧП с вертолетом. В МЧС рассказали, где произошла жесткая посадка
ЧП с вертолетом. На место происшествия выехали три бригады скорой помощи
В Минобороны утверждают, что вертолет совершил вынужденную посадку
Инцидент в Погранслужбе. Военнослужащий, выстреливший себе в голову, умер
ЧП в Погранслужбе. Выстреливший себе в голову пограничник в тяжелом состоянии
Майора Минобороны подозревают в избиении контрактников
Состояние пострадавших от взрыва дымовой шашки среднетяжелое. Осторожно, фото!
Во время стрельб тяжело ранен сотрудник «Альфы» ГКНБ. Он в реанимации
Двое военнослужащих пострадали во время взрыва дымовой шашки
Популярные новости
Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела Задержание экс-начальника управления ГКНБ. Стали известны подробности дела
Мелис Турганбаев рассказал о&nbsp;встрече с&nbsp;экс-главой &laquo;Сапата&raquo; Орханом Инанды Мелис Турганбаев рассказал о встрече с экс-главой «Сапата» Орханом Инанды
В&nbsp;Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины
Президента АУЦА Эндрю Качинса задержат при попытке выезда из&nbsp;страны Президента АУЦА Эндрю Качинса задержат при попытке выезда из страны
Бизнес
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
11 июня, пятница
09:43
Около 10 килограммов гашиша пытались продать в Джалал-Абадской области Около 10 килограммов гашиша пытались продать в Джалал-А...
09:32
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 июня
09:14
Задержанная кыргызстанка Махбурат Эмилбаева в Москве предстанет перед судом
08:56
Кыргызстанка в России оставила троих детей без присмотра. Подробности
08:44
В бишкекских жилмассивах ведется гравийная отсыпка дорог
10 июня, четверг
23:48
Мошенники распространяют вирусы для Android под видом Minecraft
23:10
Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании