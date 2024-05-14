В РФ задержали начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Об этом сообщили российские СМИ.

По данным РИА Новости, следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Тем временем некоторые российские Telegram-каналы утверждают, что высокопоставленного чиновника Минобороны уже арестовали и поместили в СИЗО.

Юрий Кузнецов в 2010-м назначен начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (данный орган военного управления Генштаба возглавляет Службу защиты государственной тайны, фактически занимается технической защитой информации). Управление кадров Минобороны он возглавил год назад, в мае 2023-го.

По какому уголовному делу проходит Юрий Кузнецов и какое ему обвинение предъявили, пока не известно.

В конце апреля по обвинению во взяточничестве задержан заместитель министра обороны Тимур Иванов. Чиновника, курировавшего в ведомстве работу военно-строительного комплекса, арестовали до 23 июня. Следствие полагает, что он вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера в ходе подрядных и субподрядных работ для нужд министерства.

Кроме того, пост министра обороны покинул Сергей Шойгу. Он возглавил Совет безопасности России. Его место занял экономист Андрей Белоусов.