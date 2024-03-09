В Техасе рухнул вертолет Нацгвардии США, погибло три человека

В штате Техас упал вертолет Национальной гвардии США. Об этом сообщило ABС News.

По его данным, крушение произошло недалеко от границы США и Мексики.

«Вертолет UH-72 Lakota, приписанный к федеральному юго-западному отделению миссии охраны границы, потерпел крушение днем в пятницу во время операции рядом с городом Рио-Гранде», — пишет ABС.

В результате крушения два военных и один агент пограничного патруля погибли, один военнослужащий ранен.

Местные власти в беседе с представителями СМИ сообщили, что это был «военный вертолет», который работал с пограничным патрулем.

Правоохранительные органы штата и федеральные органы власти начали расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего.