«Трейдинг» в Telegram: в Бишкеке задержали подозреваемую в серии мошенничеств

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали подозреваемую в серии мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе столичной милиции.

По данным ведомства, 2 марта в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась гражданка Г.Н. Она попросила принять меры в отношении женщины по имени Нурайым, которая, по ее словам, обманным путем завладела ее деньгами.

Фото ГУВД

Как отмечается, с февраля по 1 марта неизвестная, войдя в доверие, под предлогом увеличения доходов через мессенджер Telegram, вовлекла заявительницу в группу, связанную с так называемым трейдингом.

Следуя инструкциям, размещенным в группе, потерпевшая оформила на свое имя банковские счета и электронные кошельки в платежных системах «Мбанк», «О!Деньги» и «Оптима Банк», после чего злоумышленники завладели ее средствами в размере 40 тысяч сомов. После получения денег подозреваемые перестали выходить на связь.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемую — Н.И., 2000 года рождения. Она водворена в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

По данным милиции, установлена ее причастность более чем к 10 аналогичным эпизодам мошенничества. Следственные мероприятия продолжаются.

ГУВД Бишкека призывает граждан быть бдительными, не доверять неизвестным лицам в интернете, не переводить деньги незнакомым людям и не участвовать в сомнительных финансовых схемах.

Граждан, пострадавших от действий подозреваемой или располагающих информацией о ее возможной причастности к другим преступлениям, просят сообщить по телефонам: 0509262669, 0700958065 или 102.