Охотились на открытые машины: в Бишкеке накрыли серийных воров

В Бишкеке задержана группа серийных автоворов, подозреваемых более чем в 10 эпизодах краж. Об этом сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным милиции, в УВД Первомайского района обратился гражданин М.Т., который сообщил, что 14 марта около 13.00 возле магазина в жилмассиве «Колмо» неизвестные похитили из его незапертого автомобиля Honda Accord мобильный телефон Samsung A17 и 200 тысяч сомов. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Hyundai Sonata.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых — ранее неоднократно судимых граждан Б.К. (2000 года рождения), Н.Р. (1996) и Э.А. (1991), состоящих на учете как карманные воры. Они водворены в ИВС ГУВД Бишкека в порядке статьи 96 УПК КР.

Кроме того, установлен гражданин Н.С., работавший в одном из торговых центров, который занимался скупкой похищенных телефонов. У него изъято девять мобильных устройств различных моделей, предположительно добытых преступным путем.

По информации милиции, злоумышленники передвигались по городу на заранее арендованном автомобиле, выслеживали жертв и совершали кражи из незапертых машин.

Следствие установило их причастность как минимум к 10 аналогичным преступлениям. Оперативные мероприятия продолжаются.

В ГУВД призвали горожан быть внимательными, не оставлять автомобили открытыми и не хранить ценные вещи без присмотра. В случае преступлений необходимо обращаться по номеру 102.