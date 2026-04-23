Подозреваемого в серийных кражах задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали подозреваемый в серии краж. Об этом 23 апреля сообщили в ГУВД столицы.

Поводом для расследования стало заявление жительницы города. По ее словам, в ночь на 13 апреля из компьютерного клуба на улице Ахунбаева похитили мобильный телефон iPhone 14 Pro, оставленный на зарядке. Ущерб оценили в 130 тысяч сомов.

Факт зарегистрировали по статье 205 «Кража» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали подозреваемого — мужчину 1998 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

По данным милиции, в рамках следствия установлена его причастность к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.