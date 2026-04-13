В спецприемнике Бишкека арестованным не выдают элементарные средства гигиены

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева выявила нарушения санитарных норм и прав человека в специальном приемнике ГУВД Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба института омбудсмена Кыргызстана.







По ее данным, омбудсмен посетила изолятор, где в 24 камерах находились 56 граждан (53 мужчины и 3 женщины). Арестованные пожаловались на антисанитарию: милиционеры не обрабатывают санузлы, в помещениях стоит неприятный запах, а задержанным не выдают мыло и туалетную бумагу.

С 1 января 2026 года через спецприемник прошли 2 тысячи 64 человека. Большинство из них отбывают административный арест за семейное насилие, хулиганство и пьяное вождение.







Джамиля Джаманбаева потребовала от руководства изолятора немедленно провести санобработку и обеспечить людей гигиеническими принадлежностями. Она подчеркнула, что отсутствие элементарных условий унижает человеческое достоинство.

Институт омбудсмена пригрозил обратиться в компетентные органы, если правоохранители проигнорируют выявленные нарушения. Системный мониторинг будет продолжен.