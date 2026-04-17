Происшествия

В Бишкеке парни напали на подростков. Отобрали мопед и смартфон

В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойном нападении на несовершеннолетних. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По данным милиции, 4 апреля около 2.00 на пересечении улицы Уметалиева и проспекта Жибек Жолу двое подростков, 2008 и 2011 годов рождения, передвигались на мопеде. В этот момент их остановили неизвестные, применили физическое насилие и открыто завладели мопедом марки «Самурай», а также телефоном Samsung A55.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны подозреваемые — Ж.С., 2007 года рождения, и Э.М., 2005 года рождения. Они доставлены в следственную службу и водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
В МВД прокомментировали видео с избиением парня при задержании
Экс-сотруднику ГКНБ по Иссык-Кульской области предъявлены обвинения в коррупции
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
