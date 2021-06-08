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В Бишкеке возле Дома правительства сторонники Орхана Инанды продолжают акции

В Бишкеке возле Дома правительства вновь митингуют сторонники пропавшего президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

Около 150 человек вышли на мирную акцию протеста с тем же требованием — найти Орхана Инанды и предоставить информацию о ходе следственных мероприятий.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Девятые сутки о нем ничего неизвестно.

МВД последние три дня рассылает релиз примерно одного содержания: на всей территории Кыргызстана продолжаются усиленные оперативно-следственные мероприятия по розыску Орхана Инанды, по всей территории республики проводятся поисковые и разыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Активные поиски ведутся в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодьях, мусорных свалках и полигонах. Проверяются места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. В поисковых мероприятиях задействованы свыше 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел.

Жена главы «Сапата» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196778/
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