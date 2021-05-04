Ситуация на границе. МЧС опровергает информацию о нехватке гумпомощи

Сообщения в социальных сетях о нехватке гумпомощи в пострадавших от конфликта районах Баткенской области — дезинформация. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил замминистра чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов.

«Это неправда. 2 мая министр ЧС лично сопроводил 60 тонн груза. Кроме того, 3 мая первый вице-премьер-министр Артем Новиков сопроводил еще 26 тонн груза. Помощь нуждающимся начали собирать и доставлять сразу же. Кто-то в Сети распространяет дезинформацию», — сказал он.

По словам чиновника, гуманитарная помощь доставляется ежедневно. Местные власти в районах составляют точные списки пострадавших и перечень того, в чем те нуждаются.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

Ранее МЧС КР сообщало, что в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых: школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойканы. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.