МВД продолжает подсчитывать ущерб, нанесенный жителям Баткенской области

Сотрудники МВД продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный жителям Баткенской области в ходе приграничного конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МВД. В расследовании задействованы 47 следственных групп под руководством замминистра Суйуна Омурзакова.

«Уточняется сумма ущерба пострадавших в селах Кулунду, Максат, Интернационал, Арка, Арка-2, Жаштык, а также во всех остальных населенных пунктах приграничных районов. Расследуются факты нанесения гражданам телесных повреждений, разрушений жилых домов и социальных объектов, факты краж, совершенных в Баткенской области», — проинформировали в МВД.

Отмечается, что кроме сотрудников милиции в следственные группы вошли представители местной власти, Министерства энергетики, представители МЧС.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.