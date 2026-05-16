Немецкая газета Die Zeit создала онлайн-базу данных членов Национал-социалистической партии Германии (НСДАП). При запуске поисковика издание использовало оцифрованные документы из немецких и американских архивов.

С 1925 по 1945 год в этой организации состояло 10,2 миллиона человек. Как сообщают историки, в апреле 1945-го нацисты хотели уничтожить все документы о членстве в партии, которые хранились в ее штаб-квартире в Мюнхене. Однако большинство из них сохранилось и оказалось в архивах в США и Германии.

По словам политолога Юргена Фальтера, изучавшего архивные документы, в общей сложности сохранилась информация примерно о 90 процентах членов НСДАП. Теперь эти документы оцифрованы и оказались в публичном доступе онлайн.

Пользователи соцсетей рассказывают, как нашли в базе своих родственников — дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек. «Это не стало большим сюрпризом: мой дедушка по отцовской линии был членом НСДАП. Я и раньше это подозревал, но теперь у меня есть письменные доказательства», — цитирует Die Zeit одно из писем читателей.

«Уже нашел двух близких родственников вопреки мифу, что наша семья в этом никогда не участвовала. Узнать такое в 71 год — горький шок», — пишут в соцсетях.