Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире

Комедию абсурда «Наваждение», где героям ради миллиардного наследства предлагают разрушить собственную семью, представит Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева на международном фестивале «Театр. Территория единения» в российском городе Владимире.

По данным пресс-службы театра, на сцене Владимирского академического областного драматического театра бишкекский театр представит популярную у кыргызских зрителей комедию абсурда «Наваждение» в постановке заслуженного артиста Таджикистана Султона Усмонова по пьесе азербайджанского писателя Али Амирли.

Действие спектакля «Наваждение» происходит в наши дни. Семья интеллигентов пытается свести концы с концами, косясь на соседское благополучие. И вот в убогой квартире появляется пронырливый адвокат с вестью о неожиданно свалившемся на них наследстве от тетки из Германии. Однако, чтобы получить миллиард, им надо разрушить свою семью — таково условие. Герои нашей истории подвергаются испытаниям... А что же с нравственностью, семейными ценностями? — вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.