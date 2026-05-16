Общество

Театр из Бишкека представит спектакль «Наваждение» на фестивале во Владимире

Фото пресс-службы театра

Комедию абсурда «Наваждение», где героям ради миллиардного наследства предлагают разрушить собственную семью, представит Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева на международном фестивале «Театр. Территория единения» в российском городе Владимире.

По данным пресс-службы театра, на сцене Владимирского академического областного драматического театра бишкекский театр представит популярную у кыргызских зрителей комедию абсурда «Наваждение» в постановке заслуженного артиста Таджикистана Султона Усмонова по пьесе азербайджанского писателя Али Амирли.

Действие спектакля «Наваждение» происходит в наши дни. Семья интеллигентов пытается свести концы с концами, косясь на соседское благополучие. И вот в убогой квартире появляется пронырливый адвокат с вестью о неожиданно свалившемся на них наследстве от тетки из Германии. Однако, чтобы получить миллиард, им надо разрушить свою семью — таково условие. Герои нашей истории подвергаются испытаниям... А что же с нравственностью, семейными ценностями? — вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

В главных ролях выступят заслуженная артистка КР Динара Абдыкадырова (Ева), заслуженный артист КР Руслан Орозакунов (Профессор Сары), Абдусалам уулу Амантур (Кара), Арген Узаков (Адвокат), Гулиза Усупбекова (Элвана).
