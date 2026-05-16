Происшествия

Суд продлил арест Темирлану Султанбекову еще на два месяца

В Бишкеке сегодня состоялось заседание по вопросу продления меры пресечения политику Темирлану Султанбекову. Суд постановил оставить его под стражей еще на два месяца. Об этом сообщили сторонники и адвокаты обвиняемого.

По их данным, рассмотрение вопроса откладывалось три дня подряд. Адвокат Асель Аргымбаева ранее заявляла, что заседание, назначенное на 15 мая, началось лишь поздно вечером после многочасового ожидания.

Сторона защиты утверждает, что обвинение остается недоказанным и законных оснований для дальнейшего содержания Темирлана Султанбекова в СИЗО нет.

Напомним, Темирлан Султанбеков, Кадырбек Атамбаев и другие фигуранты проходят обвиняемыми по делу о подготовке массовых беспорядков и организации акций протеста. Ранее суд продлевал им арест до 17 мая.
