Общество

В Южной Корее закрыли большинство ферм, где собак разводили на мясо

В Южной Корее закрыли уже 82 процента ферм по производству собачьего мяса, сообщает The Kookje Daily News.

Власти уточняют о закрытии 1 тысячи 265 ферм из 1 тысячи 537. Оставшиеся должны прекратить работу к концу этого года.

Полный запрет на разведение, забой и продажу собак для употребления в пищу вступит в силу в феврале 2027-го.

Правительство планирует провести заключительную проверку не только ферм, которые еще не прекратили свою деятельность, но и тех, которые уже закрылись, на предмет новых или незаконных видов животноводческой деятельности. 

«Специальные проверки будут проводиться не только в отношении ферм, которые еще не закрылись, но и в отношении уже закрытых хозяйств — для выявления новых или незаконных случаев разведения», — указано в пресс-релизе Минсельхоза Южной Кореи.

Ранее чиновники обязались провести усиленные проверки для скорейшего закрытия ферм по разведению собак. У предприятий, которые проигнорируют запрет, будут отбирать лицензию, позволяющую заниматься фермерским хозяйством.

По состоянию на начало 2026 года в Южной Корее работали 1,6 тысячи ресторанов, в меню которых было представлено собачье мясо.   
