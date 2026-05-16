ГКНБ заявил о пресечении канала контрабанды табачной продукции через Кыргызстан

Государственный комитет национальной безопасности сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, которая, по данным следствия, занималась контрабандой иностранной табачной продукции через территорию Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, в ходе спецоперации при попытке вывоза очередной партии товара задержаны основные организаторы схемы, а также должностные лица Государственной пограничной службы, подозреваемые в причастности к деятельности группы.

По данным ГКНБ, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 231 Уголовного кодекса КР. В рамках расследования задержаны шесть фигурантов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.