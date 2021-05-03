Баткенская трагедия. В Максате разрушенных домов больше, чем говорят чиновники

Местные чиновники не знают, куда разместить жителей сгоревших в селе Максат домов. Об этом 24.kg сообщил глава населенного пункта Кубат Нышанов.

По его словам, в Максате сгоревших домов больше, чем указывается в официальных данных.

Отметим, что, по данным МЧС, в этом селе разрушено 11 домов. По данным главы села Кубата Нышанова, пострадало 70 домов.

«Пострадало около 70 домов, почти все жилища разграблены. Сегодня в село вернулись 30 процентов от общего числа жителей. Остальные также продолжают прибывать. Мы не знаем, куда всех разместить. МЧС выдало восемь палаток. Кто захочет, будет пока жить в палатке. В данный момент сельчане собрались и стоят возле школы», — рассказал он.

Кубат Нышанов отметил, что жители села психологически очень подавлены.

«Дети тоже возвращаются, но у нас теперь ни школы, ни детского сада нет. Поэтому не может быть и речи об организации учебного процесса», — сказал Кубат Нышанов.

По данным органов местной власти, в Максате проживают 713 человек, это 260 семей. Село 29 апреля было захвачено таджикскими военными.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 35 человек погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.