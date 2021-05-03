12:32
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Баткенская трагедия. В Максате разрушенных домов больше, чем говорят чиновники

Местные чиновники не знают, куда разместить жителей сгоревших в селе Максат домов. Об этом 24.kg сообщил глава населенного пункта Кубат Нышанов.

По его словам, в Максате сгоревших домов больше, чем указывается в официальных данных.

Отметим, что, по данным МЧС, в этом селе разрушено 11 домов. По данным главы села Кубата Нышанова, пострадало 70 домов.

«Пострадало около 70 домов, почти все жилища разграблены. Сегодня в село вернулись 30 процентов от общего числа жителей. Остальные также продолжают прибывать. Мы не знаем, куда всех разместить. МЧС выдало восемь палаток. Кто захочет, будет пока жить в палатке. В данный момент сельчане собрались и стоят возле школы», — рассказал он.

Кубат Нышанов отметил, что жители села психологически очень подавлены.

«Дети тоже возвращаются, но у нас теперь ни школы, ни детского сада нет. Поэтому не может быть и речи об организации учебного процесса», — сказал Кубат Нышанов.

По данным органов местной власти, в Максате проживают 713 человек, это 260 семей. Село 29 апреля было захвачено таджикскими военными.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

За медицинской помощью обратились 183 кыргызстанца, 35 человек погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 78 домов, две школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По данным таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192661/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела
Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Ситуация на границе. Дорога Исфана — Ош вновь открыта
Ситуация на границе. Митингующие в Бишкеке в поддержку баткенцев не расходятся
Ситуация на границе. В Лейлеке гуманитарный кризис: нет запаса продуктов
Ситуация на границе. В Бишкеке читают молитву по погибшим
Ситуация на границе. Жители Лейлека обеспокоены и просят о помощи
Ситуация на границе. Число митингующих у Дома правительства увеличилось до 500
Ситуация на границе. В Лейлеке на месте эвакуации скончалась женщина
Баткенская трагедия. HRW призывает расследовать убийство мирных жителей
Популярные новости
К&nbsp;конфликту на&nbsp;кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал &laquo;Головной&raquo; Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Инцидент на&nbsp;границе. Сообщается о&nbsp;перестрелке пограничников в&nbsp;Лейлекском районе Инцидент на границе. Сообщается о перестрелке пограничников в Лейлекском районе
Появились снимки, подтверждающие участие в&nbsp;конфликте на&nbsp;границе Шоха Искандарова Появились снимки, подтверждающие участие в конфликте на границе Шоха Искандарова
Бизнес
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
3 мая, понедельник
12:32
В столице открыт сезон фонтанов В столице открыт сезон фонтанов
12:17
Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека
12:03
Баткенская трагедия. В Максате разрушенных домов больше, чем говорят чиновники
12:03
COVID-19 в мире. Заразились более 152,5 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
11:55
В Таласской области в реке Арал утонула двухлетняя девочка